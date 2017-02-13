核廢料放馬祖？縣長劉增應：堅決反對
媒體報導，蘭嶼核廢料台電去年提出無人島設置集中式貯存設施方案，篩選出4個候選場址，分別位於基隆市、金門、連江與澎湖縣的無人島；連江縣長劉增應今（13日）表示，堅決反對，不會跟台電有任何接觸，更不會去碰觸。
劉增應表示，馬祖朝觀光永續經營目標，媒體報導完全是空穴來風，鄉親心情不要跟著起伏，從頭到尾，沒有任何接觸相關訊息，更不會去碰觸，連賭場議題都不討論，怎麼可能跟核廢料掛上鉤，媒體報導沒有任何依據。
劉增應說，經營地方以自然生態、歷史文化等特色資源，朝永續觀光發展目標，並加強基礎建設，讓馬祖成為幸福接力，健康島嶼。
(中時)
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