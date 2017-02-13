愛知大學與金大攜手 共同研究東亞華人圈
日本愛知大學現代中國學部教授兼國際問題研究所黃英哲所長一行今（13）日訪問國立金門大學，未來雙方將針對東亞華人圈的演進與金門學領域，共同籌組研究團隊和進行學術交流。
黃英哲所長偕同該校中國學部松岡正子教授、經濟學部佐藤元彥教授（愛知大學前任校長）、國際問題研究所村上享二研究員等人，在東吳大學謝政諭教授的陪同下拜會金門大學黃奇校長，就籌組共同研究團隊和建立交換學生機制溝通意見。
黃奇表示，金門在閩南文化的保存方面，包括傳統建築、生活習俗的紀錄與保存運作，均取得相當成果，而「金門學」是金大學生一門必修課程，學校定期舉辦「博雅講座」邀請旅外成功鄉親返金分享奮鬥經歷，金門學學術研討會也有多次在金大舉辦。
黃英哲則指出，金門人在海外拓展的成功經驗是東亞學術研究上相當重要的一環，該校因此籌組研究團隊，期待以金門為中心，針對東亞華人圈進行相關研究。
謝政諭也表示，愛知大學是日本研究中國最出名的6所大學之一，早期是在上海成立，之後才移回日本，在東亞學術研究上著墨甚深，而此次的校際跨領域合作將對東亞華人研究、金門學的推展有非常正面的助益。
黃奇特別致贈金大最近剛出版的金門學書籍給來訪團隊，愛知大學也回贈該校出版的東亞學術文籍，雙方承諾在金門學的基礎上，攜手共同推動學術交流。
(中時)
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