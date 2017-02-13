「白」畫了!彰縣府自創道路標線 交通隊要求塗銷
彰化縣政府希望引導自行車族到溪州鄉遊覽 ，近日在溪州公園附近的防汛道及陸軍路畫設「自創」體的白色虛線及圖案，卻因樣式太奇怪引爭議，交通隊今天會勘確認不符《道路標誌標線號誌設置規則》，要求刨除塗銷。
「這是什麼線？」縣議員李俊諭指出，春節前，陸續就有民眾發現溪州鄉莿仔埤圳防汛道及陸軍路兩旁多出「可疑」的線條，新畫設的白色虛線與傳統標線不一樣，還有自行車的圖案，更有民眾質疑，虛線塗料沒有防滑功能，可能帶來交通的危險。
李俊諭查出，這些標線原來是溪州公所配合「省道台1線環島路線計畫」，希望導引路過台1線的自行車族進到溪州遊賞在地風光，因此爭取縣府城市暨觀光發展處進行畫設，但是，這種「自創」的標線，根本不合格。
李俊諭會同城觀處、公所與縣警局交通隊實勘，城觀處建設工程科長楊儒乾表示，虛線是配合環島路線計畫所繪，全長11公里，包括標誌總經費198萬元。坦承，當初設計時未與交通單位研討標線問題，其中有經過防汛道路的部分，也未徵得主管機關水利會的同意。
參與會勘的交通隊人員表示，縣府畫設的虛線，與《道路標誌標線號誌設置規則》不符合，依法一定要塗銷。
(中時)
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