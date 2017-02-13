巧克力之鄉比利時要成為防空飛彈強國
比利時素以品質一流的巧克力，還有機關槍聞名，而不是以能攔截洲際彈道飛彈（ICBM）的飛彈著稱。
不過，這個西歐小國已悄悄決定，將打造備有聽來酷似美國海軍神盾系統（Aegis system）的護衛艦。要是真如它所願，這僅有美國馬里蘭州（Maryland）大小的國家，將成為具有摧毀太空彈道飛彈自主能力的第一個歐洲國家。
比利時國防部發言人摩蒂耶（Laurence Mortier）告訴《國家利益》（The National Interest）網，這些護衛艦的防空系統，將能攔截大氣層外的彈道飛彈。據荷蘭海事網站Marineschepen.nl.網報導，這些新護衛艦是比、荷兩國共同研發。不過，只有比利時方便打算在艦上安裝攔截系統，並以新艦取代既有的M-級護衛艦。
有好幾個歐洲國家透過北約（NATO）的彈道飛彈防禦（Ballistic Missile Defense, BMD）專案，有擁有相關的防禦力。例如，土耳其有飛彈預警雷達，英國正在自行設計相關系統，西班牙擁有美製神盾艦，而波蘭也將擁有美製標準三型（SM-3）攔截飛彈。不過，要獲得相關能力的前提是加入美國俱樂部。
比利時宣布，它每年將增加近100億美元（約3,114億台幣）國防支出，直到2030年為止。但美國單是研發陸基中段防禦系統（Ground-based Midcourse Defense，GMD），就已花費了400億美元（約1.25兆台幣），更令人深感關切的是，它究竟管不管用。
因此，《國家利益》認為，最後比利時可能會向美國採購SM-3攔截飛彈。而美國的彈道飛彈防禦系統主要是針對攔截伊朗或北韓的飛彈而設計，因為目前的技術還沒可靠到能遏制俄羅斯大規模的洲際彈道飛彈攻擊。
然而，歐洲本身若擁有彈道飛彈防禦力，很可能會令克宮緊張，認為這是全面防禦俄羅斯洲際彈道飛彈的前奏，而針對歐洲部署更多飛彈，而這龐大的挑戰或許是比利時在貿然行動前應該要思考的。
(中時電子報)
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