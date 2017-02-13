禽流感升溫 北宜公路增設消毒站

禽流感疫情升溫。宜蘭縣政府今天說，除日前在蘇花公路設置攔查消毒站之外，今天起也以「超前部署」的概念，在北宜公路增設消毒站，希望有效遏止疫情擴散入境。

農委會防檢局5日在花蓮縣玉里鎮發現今年H5N6首例死禽後，隔天即時攔截送往宜蘭壯圍一處屠宰場的3787隻凍存鴨隻屠體並送驗，11日經過確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感，已立即銷毀並擴大監測管制範圍。

因應花蓮縣玉里鎮發現的今年H5N6首例死禽，為防杜禽流感疫情、降低活動污染源風險、控管運輸車輛及工具，宜蘭縣動植物防疫所也從9日起到21日，在縣境南邊的蘇花公路宜蘭端，設置攔查消毒站，凡是由花蓮進入宜蘭縣的家禽運輸車輛必須預先通報，並於指定時間經過指定公路（蘇花公路）到達攔查站消毒後才能通行。

此外，運送車輛也應提供由執業獸醫師開立的相關證明文件（健康證明書），交消毒站人員查驗後才可進入宜蘭縣境內；如有拒絕或違反者將依「動物傳染病防治條例」規定，處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

由於台南、嘉義等地也傳出相關疫情，宜蘭縣政府今天首次召開禽流感聯合應變會議，討論因應對策。

宜蘭縣動植物防疫所說，為防止西部可能也有疫情傳入，今天起縣境北邊的北宜公路也增設消毒站，將針對運禽車、運蛋車與飼料車等相關車輛攔查消毒，希望以「超前部署」的概念，遏止傳染擴散入境。

防疫所表示，日前壯圍一處屠宰場銷毀3787隻確診為H5N6及H5N2亞型高病原性禽流感的凍存鴨之後，防疫所人員隔日隨即訪視調查與消毒屠宰場半徑5公里內的養禽場，目前都很正常。

此外，當初載運病鴨的2台禽車在隔天曾到三星鄉與蘇澳鎮共3間養禽場，現在這些養禽場也沒有異常。

宜蘭縣衛生局說，曾接觸過病鴨屠體的70多名人員到目前為止，身體健康狀況都良好，已要求他們健康自主管理，一旦身體出現異常，應緊急通知相關人員協助就醫。

「有最壞打算！」宜蘭縣代理縣長吳澤成說，禽流感疫情是否影響縣內相關禽肉供需，明天將進一步召開產銷會議討論，並將加強查緝與取締違規私宰，縣府將密切防疫，希望順利躲過這次疫情。1060213

(中央社)