香港警方證實 迪士尼可疑物品非爆裂物

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香港警方今天證實，稍早前在迪士尼樂園發生的「可疑物品」並非任何爆裂物。

香港香港警務處行動處支援部警察公共關係科發表新聞稿指出，經爆炸品處理課人員處理後，發現迪士尼收到的郵件沒有任何爆裂物成分。

另據香港無線電視台引述消息指出，「可疑郵件」實際是玩具，是有人到迪士尼購買後覺得不妥，寄送到迪士尼要求更換。

香港迪士尼行政大樓於中午12時半左右報警求助，表示收到一個「可疑包裹」。警員到場後，疏散了約500名員工，其中1人感到不適。1060213

(中央社)