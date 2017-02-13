夜店殺警案高院開庭　曾威豪夫婦應訊

曾威豪。林偉信攝

劉蕊彤。林偉信攝

3年前震驚社會的北市信義區夜店薛貞國殺警案，北院將「富二代」曾威豪、劉芯彤各判刑8年半、9年，高院今日開庭傳喚他們出庭，目前已結婚的曾威豪夫妻否認犯行，但死者妻子當庭駁斥，他們與薛的死亡有因果關係，須負應有刑責。

至於一審被判刑8年的「星二代」易寶宏，今日則在媽媽的陪同下前往高院應訊，他辯稱不認識薛貞國，只是到場助陣要打夜店安管，並沒有下手造成薛的死亡。訊後法官諭知，全案候辦。

(中時)