4台人遊日車禍 外交部：已派員協助火化事宜

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針對4名台灣人前往日本九州自駕旅遊，發生交通事故一事，外交部下午表示，其中1人不幸死亡，3人受傷。我駐福岡辦事處已派員，陪同家屬辦理遺體火化等事宜，並赴熊本縣探視傷者及提供必要協助。

外交部表示，我駐福岡辦事處 11日晚間接獲國人急難救助電話告稱，我國民眾一行4人赴日旅遊時，於當日晚間8時許駕駛小客車前往鹿兒島途中發生車禍，其中1人不幸死亡，3人受傷。

外交部強調，我駐福岡辦事處於第一時間立即聯繫傷者家屬，請當地僑領提供協助，並派員前往醫院探視。另外，我駐福岡辦事處13日亦派員陪同家屬辦理遺體火化等事宜，並赴熊本縣探視傷者及提供必要協助。

外交部再次呼籲國人注意海外旅行交通安全，及辦理相關保險事宜。

(旺報)