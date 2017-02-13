高雄也傳禽流感疫情 動保處採樣釐清
H5N6禽流感疫情擴大，高雄湖內區宇台肉品有限公司附設屠宰場，13日日有屠檢獸醫師通報，發現1批屠宰雞隻外觀及內臟偏紅，疑似感染禽流感，高市動保處接獲通報後，立即派員採樣，帶回3隻雞隻屠體及內臟，若檢驗確診禽流感，整批雞隻將廢棄銷毀。
高市動保處長徐榮彬說，依照雞隻內臟偏紅狀況看來，除了可能是禽流感之外，也有可能感染細菌性敗血症等其他疾病，動保處人員今天已採樣，將送農委會家畜衛生試驗所，等2至3天報告出爐後，若確定是傳染病，將整批廢棄銷毀。
動保處指出，經查該批屠宰雞隻來自雲林縣東勢鄉某禽場，品種為皇金雞，共計進場3033隻，其中屠前斃死505隻、屠後全棄54隻，凍存2474隻。
(中時)
關鍵字：禽流感
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