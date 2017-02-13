假鈔小額購物換新鈔 3年輕人被起訴
分別為22歲、21歲的吳姓、李姓男子，及未成年潘姓少年，遭友人誤導可用購買方式用假鈔換真鈔，找加油站下手，成功將4張千元假鈔，購得400元價汽油及換到3600元真鈔，台中地檢署偵結起訴吳、李2人，潘姓少年移送少年法庭偵辦。
起訴書指出，吳男、李男和潘姓少年，3年前被不詳姓名男子利用，拿給他們千元假鈔，要他們以小額購物方式換到真鈔，每張千元鈔只要繳回一半500元，其餘購得商品和餘款都歸其所有。
3人以為是「無本生意」，賺錢十分容易，同年8月13日在南屯區黎明路一檳榔攤，向王姓檳榔西師購買百元檳榔，但王女交付檳榔後，發現該張千元鈔防偽線及特徵有異，要求另換一張鈔票，潘姓少年說僅此一張，王女立即取回檳榔。
之後，3人再找加油站下手，第一家順利換到900元真鈔，又連續找加油站下手，4次都順利換到900元真鈔：僅有一次被加油站員工識破是假鈔，扣下假鈔後要求另行支付款項，3人支付100元後，加速逃逸。
收到假鈔的加油站報警處理，警方於去年間陸續逮捕3人，他們被捕後均坦承並後悔不已，並與被害人達成和解，檢方起訴，並請法官給予改過向善機會。
(中時)
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