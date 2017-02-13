中國留學生宿舍中文拼音名牌被撕 錄短片抗議

「我叫Hai Ge，含義是大海的歌聲」；「我叫Liu Xinran，代表著歡樂和欣喜」；「我叫Xu Guohao，意思是像花木蘭那樣的女英雄……」美國哥倫比亞大學中國留學生最近錄製了一段引發關注的短片《說出我的名字》，介紹他們中文名字背後的含義。據中新社報導，錄製該視頻的起因是近期哥大校園「撕名牌」事件。

時逢中國農曆新年，本是歡歡喜喜的時刻，但在美國哥倫比亞大學裡，卻有不少中國留學生發現宿舍門牌上自己的名字被有意撕毀，僅僅因為用的是中文拼音。一些中國留學生因在名牌上寫了英文名而「倖免」，如此專門針對中文名的破壞行為，受到中國留學生的譴責。

哥倫比亞大學中國畢業生馬丹甯不滿表示，在哥大這樣的高等學府出現這樣低級的種族歧視行為，讓人覺得很寒心。

哥大多文化事務辦公室(Office of Multicultural Affairs)率先回應，向哥大相關學生組織發出慰問郵件並承諾調查。

亞裔美國人學生會發布一則聲明稱，本次損壞事件使我們再次意識到我們需要在更大範圍內一同爭取種族正義，反對針對少數族裔群體的惡意。包括「中國全球聯接」組織(Global China Connection)、中國學生社和韓國學生會在內的七家學生組織也一併簽署了該聲明。

「越來越多的中國留學生來美，難免形成緊密的小團體，在他人腦海中可能產生他者的印象，但這並不構成種族歧視的理由，」馬丹寧說。

據美國國際教育協會《2016年門戶開放報告》，中國學生占2015至2016學年所有留美國際學生總人數的31.5%，中國連續第七年成為最大的留美學生輸出國。

哥倫比亞大學教育專業碩士生徐洋對事件的發生很意外。他認為，不同種族之間可能存在誤解，但他願意相信這不是出於絕對惡意。希望大家可以在相互尊重的基礎上嘗試理解和自己不同的人和事。

這次哥大「撕名牌」風波更是引發了留學生群體的文化思考。留學生幾乎都會給自己起一個英文名字，為了讓他人讀起來方便，或為了更快的融入陌生環境，或希望別人能夠記住自己等，將自己本來的中文名一步一步塵封。

但是，當標有中文拼音的名牌被撕去的那一刻，他們逐漸意識到，中文名字對自己是多麼重要。

哥大中國留學生海歌說，中國人的名字多是爸媽或者重要的長輩起的，飽含著家人的冀望。不光講究發音好聽，還有深刻的含義。有的烙著家族的印記，有的引經據典，有的詩意朦朧。

有些中文名字在英語裡確實會遇到挑戰。哥大商科在讀學生亢哲說， Zhe(哲)的拼寫在外國人眼裡很難發音，因此經常出現被叫錯的情況。方便起見，一般跟外國人交流他還是會用英文名字。

但是最近一件事情讓亢哲非常感動。「幾天前我遇到過一個外國朋友，在我告訴他我英文名後，他執意要知道我的中文名，並且很努力地去學，記下來。」

當亢哲為了自己的名字發音拗口而感到抱歉時，外國人說：「我才應該為發錯音而道歉，沒有人需要為自己名字叫什麼，自己的身份是什麼而感到抱歉。」

「我們的名字有特殊含義，對我們意義深重，請尊重我們的名字，」海歌(Hai Ge)決定站出來，她說，通過此次事件反思，要讓不懂他們名字深意的人尊重他們的名字，「最好的方法是向他們介紹，告訴他們我們的名字有多美。」

目前海歌等人參與錄製的《說出我的名字》視頻已獲千萬點贊，有外國網友留言說，「其實中文名字很好聽，富有涵義，為什麼不用呢？」

(旺報)