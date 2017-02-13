面對禽流感疫情 橘委：政院須加快整合

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親民黨立委周陳秀霞今天表示，政府應立即針對禽流感疫情進行全面的管控，從中央地方及跨部會間都必須整合起來，面對日益擴散的疫情。

H5N6高病原性禽流感疫情擴大，雞鴨鵝全淪陷、東西部都失守。周陳秀霞今天表示，雖然行政院今天已成立禽流感中央災害應變中心，並由行政院長林全擔任召集人，但根據她在台南第一線災區所見的情況來看，政府的應變措施必須要加緊處理。

她建議，行政院必須訂定嚴格疫區管制措施，對已發現疫情地區，應料敵從寬，擴大管制區。且對死亡的家禽須確定其流向並列管，絕不能流入市場屠宰，甚至販賣，受感染死亡之禽隻應全數銷毀，禽場應立即消毒，政府應主動協助農民，專案補貼農民災損。

另外，周陳秀霞指出，教育單位應清查各學校之營養午餐廠商，確保孩童食品安全。衛生福利部須加強宣導感染特徵，通函各醫療院所落實通報機制，嚴格控管禽傳人疫情蔓延之可能。

周陳秀霞表示，她已向行政院提出緊急質詢，要求行政院必須立即解決農民最關切的問題，嚴格管控禽流感疫情。她也會在台南地區持續訪查農家，瞭解實際災情狀況，持續關心農民所面臨的困境與難題。1060213

(中央社)