許宗力：司改會議特色 非法律人過半
「總統府司法改革國是會議籌備委員會」副召集人、司法院長許宗力今天表示，司法為民，這次國是會議特色是參與人員要非法律人過半，不是法律人關起門來、從自己角度看問題。
「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，確認分組會議各分組出席人員及分組會議各分組議題，這是分組會議前最後一次籌備會議，分組會議預計從2月20日展開，為期約3個月，每個分組每兩週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。
籌備會副召集人瞿海源和許宗力會後舉行記者會明內容，許宗力表示，這次特色是參與人員中，非法律人過半，不是法律人關起門來、用自己語言從自己角度看問題，司法制度是為人民服務，要從人民角度看司法。
許宗力說，5個分組會議中3個分組召集人是法律背景，2個非法律背景，他和法務部長邱太三協調，不擔任召集人，希望盡量避免官方色彩，凸顯司改國是會議的司法為民、非法律人過半的特色，不過這不表示司法院和法務部脫出權責範圍，還是會努力提供必要資訊，供國是會議的委員討論。
國家安全會議諮詢委員林(峰)正說，分組會議分為5組，第一組「建立保護被害人與弱勢者的司法」討論偵查不公開、媒體未審先判、冤案發生等；第二組「建立全民信賴、公正專業的司法」，檢討法院判決見解不一、審判時間過於冗長、財經專業領域的判決品質如何提升、法官工作量過大等。
林峰正說，第三組「建立權責相符、高效率的司法」，討論法官和檢察官的監督淘汰機制、增強外部監督力道；第四組「建立參與、透明、親近的司法」，則討論是否走向陪審團制度、調整法律文書的書寫方式不要讓判決書像天書；第五組「建立維護社會安全的司法」，討論重大犯罪如何追繳不法所得，毒品問題如何解決等。1060213
(中央社)
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