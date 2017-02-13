鄭秀文霸氣揪領 張孝全羞喊不要
香港藝人鄭秀文在新片「合約男女」化身控制慾強的女總裁，與飾演助理的演員張孝全共處一室，突然逼近抓住張孝全衣領，讓張孝全羞喊不要，結果是為剪掉襯衫線頭。
「合約男女」遠赴法國實景拍攝，劇情講述鄭秀文（Sammi）飾演對愛情絕望的霸氣女總裁，決定借精生子，經嚴格篩選後挑中飾演快遞員的張孝全，聘任他當貼身助理兼司機，兩人簽下「精主合約」，17日全台上映。
片中兩人共處一室時，鄭秀文突然步步逼近張孝全，抓住他的衣領，張孝全害羞頻喊不要；下一秒鄭秀文亮出剪刀，剪掉張孝全襯衫領子上的一截線頭，已讓張孝全一身冷汗。
西洋情人節將至，張孝全和鄭秀文特地錄製祝賀影片，各用粵語和國語向觀眾問好，鄭秀文還教張孝全用粵話說「情人節快樂」；要一起講時，張孝全把片中角色的呆萌個性帶到戲外，突然看著鏡頭放空，剩鄭秀文孤單祝賀，意外增添「笑果」。
鄭秀文15、16日將訪台，與張孝全合體宣傳「合約男女」，就快和台灣觀眾見面，讓鄭秀文直呼非常期待。1060213
(中央社)
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