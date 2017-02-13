朱壽騫深耕體壇 接副縣長衝刺全運會

體操協會理事長朱壽騫將接任宜蘭縣副縣長職務，長年在體壇深耕的他表示，上任後首件要事就是全力辦好將在宜蘭進行的全運會。

行政院日前公布內閣微調名單，農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任，其縣長職由吳澤成代理，而原先外傳吳清鏞將接副縣長職，但今天證實由朱壽騫接任副縣長。

朱壽騫今天接受中央社記者訪問時證實，「12日深夜與縣長深談後，決定接受副縣長職務」。

朱壽騫曾任行政院體育委員會副主委、全國中等學校運動會總顧問、宜蘭縣體育會總幹事等職，現任中華民國體操協會理事長，行政經歷豐富。

過去長年深耕體育事務的朱壽騫說，將在宜蘭舉行的全國運動會只剩下8個月時間，但是還有很多準備還沒上軌道，所以他上任後的首要工作，就是要讓全運會的籌備步上軌道。1060213

(中央社)