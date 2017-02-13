網路訂餐外賣盛行 陸擬規範需有實體店
中國大陸盛行網路訂餐外賣，但屢被揭露業者的備餐環境髒亂。大陸官方擬訂定規範，要求透過網路提供餐飲服務者都要有合法經營的實體店鋪，並表示第三方平台有監測的責任。
北京商報報導，根據Trustdata發布的「2016年本地生活服務O2O白皮書」顯示，2016年外賣O2O（從線上到線下商業模式）市場規模達人民幣1524億元（約新台幣6858億元）。
網上訂餐市場規模不斷擴大，但也存在食安問題。根據北京商報，今年1月，北京市食藥監局發布的通報顯示，有225家無證網餐店鋪下線，範圍橫跨美團外賣、百度外賣與餓了麼3家大陸主要的網路訂餐平台。
新華社報導，大陸國家食品藥品監督管理總局10日發布有關網路餐飲監管辦法的徵求意見稿，當中指出，利用網路提供餐飲服務的，應具有實體店鋪並依法取得食品經營許可證，按照許可證載明的經營項目從事經營活動，不得超範圍經營。
管理辦法還規定，網路餐飲業者在包裝及送餐過程都應保證食品的安全和不受汙染，不得重複使用免洗餐具。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。