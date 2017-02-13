網路訂餐外賣盛行 陸擬規範需有實體店

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中國大陸盛行網路訂餐外賣，但屢被揭露業者的備餐環境髒亂。大陸官方擬訂定規範，要求透過網路提供餐飲服務者都要有合法經營的實體店鋪，並表示第三方平台有監測的責任。

北京商報報導，根據Trustdata發布的「2016年本地生活服務O2O白皮書」顯示，2016年外賣O2O（從線上到線下商業模式）市場規模達人民幣1524億元（約新台幣6858億元）。

網上訂餐市場規模不斷擴大，但也存在食安問題。根據北京商報，今年1月，北京市食藥監局發布的通報顯示，有225家無證網餐店鋪下線，範圍橫跨美團外賣、百度外賣與餓了麼3家大陸主要的網路訂餐平台。

新華社報導，大陸國家食品藥品監督管理總局10日發布有關網路餐飲監管辦法的徵求意見稿，當中指出，利用網路提供餐飲服務的，應具有實體店鋪並依法取得食品經營許可證，按照許可證載明的經營項目從事經營活動，不得超範圍經營。

管理辦法還規定，網路餐飲業者在包裝及送餐過程都應保證食品的安全和不受汙染，不得重複使用免洗餐具。1060212

(中央社)