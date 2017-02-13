任主委後罕見發臉書 顧立雄砲轟馬英九、法院

前總統馬英九昨批評不當黨產處理委員會是「非常不正確的時代錯誤」，此番話引發黨產會主委顧立雄不滿，今天罕見發臉書開砲，批評如果拿正當收入支應政黨所有開銷，是時代錯誤，「那其他政黨在這錯誤之中，冤枉存活到現在，馬英九是不是要出來面對！」

顧立雄自從轉任黨產會主委職務後，臉書頁就沒再發文，今天是半個月來首po。顧先引述國民黨主席洪秀柱形容自己像丐幫幫主，「如果說，被要求以黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當收入支應政黨所有開銷，就是丐幫，那其他政黨豈非當丐幫已經很久很久了！」

台北高等行政法院日前裁定，國民黨若需支用不當黨產均須取得黨產會許可，已讓國民黨喪失政黨自主性，可謂名存實亡。顧也批評，若此舉會讓政黨名存實亡，那其他所有連聞都沒有聞過不當黨產是什麼香味的政黨，連申請動用客觀上都不可能，只能傻傻地以正當來源收入支應所有開銷，其政黨自主性豈非早就被凌遲殆盡。

顧也暗批，國民黨「名存實亡」不是從成立至今也都好久好久好久了。

(中時)