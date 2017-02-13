4大罪狀清算陸元琪 女網友摸透小胖隱私「很愛袁惟仁」
息影女星陸元琪去年12月底與「小胖老師」袁惟仁簽字離婚，結束長達14年的婚姻，讓外界驚愕不已，兩人離婚消息傳開後，又掀不少風波，如今竟爆出日前有名為「妮可」的網友，到陸元琪臉書粉絲專頁清算她的「四大罪狀」，包含「對公婆不理不睬」、「花費無度」、「老公提離婚就以自殺要脅」、「在老公面臨困難時就提離婚」等，她接受訪談時一一否認，唯一確定的是對方相當清楚她家的隱私，且「很愛袁惟仁」。
陸元琪接受《蘋果日報》專訪，表示自己已對該名女網友示警，對方之後刪光了留言，她也透露離婚後沒把前夫當仇人，沒在兩個孩子醜化過他們的父親，彼此也仍會聯絡，最難以承受的其實是現實問題，她談到才剛繳完孩子們的學費，一共15萬，因難以承受的壓力激動到落淚，但其他時刻都相當樂觀堅強，坦言離婚後才知道前夫在外投資嚴重失敗，「他沒法照顧小孩，我不能逼他，他去救他自己，我也要救我自己」，目前除經營代購社團，也嘗試和線上購物直播頻道合作。
而袁惟仁則在得知前妻遭受到陌生網友攻擊後，寫信請經紀人代po在陸元琪臉書上，寫道：「請大家給小琪一點空間，她是我生命中很重要的女人」，也呼籲外界不要打擾很認真在過生活的前妻，這讓他很心疼，並表示「這些家務事是我們自己的事，不需要不相干的人去評論，請大家彼此尊重」。
(中時電子報)
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