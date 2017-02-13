台灣旅客九州自駕旅遊遇難 死者當地火化

4名台灣旅客11日租車自駕遊日本九州發生車禍，在轉彎時不慎撞上水泥牆，造成車上乘客1死2傷，楊姓女駕駛被日本警方以涉嫌過失致死罪嫌逮捕。

25歲的楊姓女子駕駛租來的小客車從福岡出發，11日晚間在熊本縣前往鹿兒島的途中，在轉彎處撞上公路旁的水泥牆。車上的3名乘客當中，27歲的女博士生徐子惠因頭部遭重挫，12日中午宣告不治死亡。

據了解，徐子惠是楊姓駕駛男友的胞妹，當時坐在副駕駛座後方，汽車的左後方擦撞到道路左側的水泥牆，使她的頭部受重創。另兩名26歲、27歲男子分別是楊女的哥哥和簡姓男子，兩人的腰部跟左肩受到輕傷。

駐日代表處福岡辦事處的官員表示，死者的雙親已抵達日本，辦事處協助他們辦完後事並將遺體火化後，13日晚間搭乘華航20時30分的飛機返台。

楊姓駕駛遭警方以涉嫌過失致死罪嫌逮，目前在八代警察署接受調查，日本警方正在調查車禍發生的詳細原因。駐福岡辦事處表示，楊小姐目前情況良好，已安排父親明日會面。

由於日本法律規定48小時內要將報告書送交檢察署，明天送交後會再判斷，是否繼續調查或進行判決。

(中時)