台灣旅客九州自駕旅遊遇難 死者當地火化
4名台灣旅客11日租車自駕遊日本九州發生車禍，在轉彎時不慎撞上水泥牆，造成車上乘客1死2傷，楊姓女駕駛被日本警方以涉嫌過失致死罪嫌逮捕。
25歲的楊姓女子駕駛租來的小客車從福岡出發，11日晚間在熊本縣前往鹿兒島的途中，在轉彎處撞上公路旁的水泥牆。車上的3名乘客當中，27歲的女博士生徐子惠因頭部遭重挫，12日中午宣告不治死亡。
據了解，徐子惠是楊姓駕駛男友的胞妹，當時坐在副駕駛座後方，汽車的左後方擦撞到道路左側的水泥牆，使她的頭部受重創。另兩名26歲、27歲男子分別是楊女的哥哥和簡姓男子，兩人的腰部跟左肩受到輕傷。
駐日代表處福岡辦事處的官員表示，死者的雙親已抵達日本，辦事處協助他們辦完後事並將遺體火化後，13日晚間搭乘華航20時30分的飛機返台。
楊姓駕駛遭警方以涉嫌過失致死罪嫌逮，目前在八代警察署接受調查，日本警方正在調查車禍發生的詳細原因。駐福岡辦事處表示，楊小姐目前情況良好，已安排父親明日會面。
由於日本法律規定48小時內要將報告書送交檢察署，明天送交後會再判斷，是否繼續調查或進行判決。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。