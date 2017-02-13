台特奧選手許秀娟車禍 善心人士慨捐全新電動車
在康寧大學就讀一年級的特殊奧林匹克運動會滑冰賽國手許秀娟上月意外發生車禍，心愛的電動腳踏車全毀，有善心人士得知，13日捐出一輛全新電動車給她代步，期待她全心備戰，奪牌回鄉，她感謝好心人支持，13日開心的將車騎回家。
中度智障患者許秀娟就讀康大進修部一年級，剛入選台灣特殊奧運滑冰國手，正備戰3月的特奧比賽，1月時騎著電動腳踏車返家途中，遭一部機車撞倒，騎士肇事逃逸，倒楣的她不但手腳是傷住院，電動腳踏車還被撞壞，只能騎著一般腳踏車上學。
不僅損失電動單車，渾身是傷的許秀娟最擔心的是失去練習時間，體能跟不上訓練進度，幸好經過一個月調養，手腳漸漸痊癒，已經恢復訓練。
一名善心人士獲知許秀娟車禍痛失心愛的電動單車，為了讓她無後顧之憂全心參與比賽，捐贈1輛價值1萬5000元的全新電動腳踏車給她，她大感驚喜，笑得非常開心，13日直接騎回家。
行善會傳染，善心人士向台南市「首信」電動腳踏車行購買，店老闆得知許秀娟情況，除將車子送到學校，再包了2000元紅包，鼓勵她努力訓練，比賽能獲得好成績。
康大校長黃宜純說，許秀娟家境不好，受訓、上學之外，還要賺錢貼補家用，學校除了已提報爭取2017年總統教育獎，並頒榮譽獎鼓勵她。
(中時)
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