印海軍最長軍演 以中共潛艦為假想敵

印度核子攻擊潛艦戰神號。（印度海軍）

在從1月24日開始舉行，一路舉辦到2月23日的2017年戰場階層戰備演習（Theater Readiness Operational Exercise）中，印度海軍測試了其打擊中共攻擊潛艦的能力。

根據《外交家》雜誌的報導，這是印度有史以來舉行最長的軍事演習。除海軍外，印度還動員了空軍、陸軍與海上巡邏隊參與。印度國防部指出，此次演習的目的是要強化各軍種之間的聯合作戰能力。其中最重要的一個項目，就是搜索與摧毀中共的柴油攻擊潛艦。進口自俄羅斯的鯊魚級核能攻擊潛艦戰神號（INS Chakra S-71），在此項目中扮演了中流砥柱的角色。

戰神號在距離印度果阿邦海岸線200公里外海一帶活動，並得到P-8I巡邏機的密切配合。近年來，解放軍海軍潛艦不僅加強了在印度洋的活動，中共還向印度的宿敵巴基斯坦出售八艘柴油潛艦。這八艘以039A型潛艦為藍圖，名叫S20的潛艦，預計將於2028年移交完成。而中共自行設計的039B型潛艦，則是目前世界上最安靜的柴油潛艦，也很有可能被投入印度洋水域活動。

比起西方與俄國的潛艦而言，目前印度海軍潛艦有一個十分致命的缺點，就是它們在水下航行時製造的噪音太大。而印度、中共與巴基斯坦裝備的潛艦，比起美國與日本裝備的潛艦來說其實還是差了一個檔次。本次演習中，印度海軍也測試了除潛艦以外的其他作戰能力。包括Kh-35E反艦飛彈與L-38 SD海上巡邏機等新式裝備，都參加了演習。

(中時電子報)