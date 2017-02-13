大巨蛋案爭議 林洲民挨告出庭

大巨蛋爭議未休，引發台北市都發局長林洲民和遠雄集團董事長趙藤雄隔空交戰。林洲民今天首度以被告身分赴台北地檢署出庭，庭末表示，他執行公務，卻個人挨告。

大巨蛋爭議引發巿府與遠雄間4起官司，遠雄公司及董事長趙藤雄控告林洲民等人涉刑事偽造文書、違反政府採購法及誹謗；另外，不滿林洲民在臉書貼文損趙藤雄名譽，提民事官司求償，台北地院1月底已判趙敗訴，上訴台灣高等法院中。

台北地檢署今天就刑事部分，傳喚林洲民到庭；林洲民庭訊後表示，他身為巿府人員執行公務，卻個人挨告，這些會跟他一輩子，遠雄的意圖非常清楚，案件已進入偵查程序，他不便說明。1060213

(中央社)