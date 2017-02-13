川普提稅改帶動 港股收盤創4個月新高

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受川普承諾稅務改革，及中國大陸貿易數據走強鼓舞，香港股市今天再攀升，收盤創4個月以來新高。

法新社與路透社報導，上海證券交易所綜合指數上漲0.63%，或20.14點，收3216.84點。深圳證交所綜合指數上漲0.74%，或14.43點，收1964.75點。

恆生指數則上揚0.6%，收在23710.98點，創去年10月11日以來最高。恆生國企股指數漲1.3%，收10257.84點，是2015年11月底以來最高點。（譯者：中央社廖禹揚）1060213

(中央社)