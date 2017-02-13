港特首參選人提出減少企業稅收政綱

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香港行政長官（特首）參選人林鄭月娥今天發表一些具體政綱，提出當選後會即時實施企業稅務減免安排。

按照林鄭月娥的計畫，企業首200萬港幣（約新台幣800萬元）利潤的稅率將由16.5%減至10%，以後利潤稅率維持不變。

她說，有關措施將可以紓緩中小企業的稅務負擔，改善員工條件。

香港企業的利得稅分為兩種，一種是法團（incorporation），稅率為16.5%；另一種是一般公司，稅率15%。

早前有銀行界人士指出，隨著美國總統川普上台後表示有意大幅降低公司利得稅，這將會削弱香港在吸引海外公司來港的競爭力。1060213

(中央社)