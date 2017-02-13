新竹市刑大抓拉K 連日掃蕩KTV

新竹市刑大連日來赴KTV查緝毒品。（徐養齡翻攝）

新竹市刑大連日來赴KTV查緝毒品。（徐養齡翻攝）

新竹市刑警大隊為防治k他命氾濫問題，連日來前往市區2間大型KTV掃蕩，共查獲11男3女在包廂內施用毒品、容留女子坐檯及持有管制刀械等違法事證，盼能有效防範毒品擴散。

市刑大指出，偵二隊於本月9日凌晨在經國路某KTV，查獲李姓男子等3人在內拉K，3人坦承施用並交付警方查扣1小包K他命，警方還發現李男是桃園地檢署發布通緝逃犯。

偵一隊隨後於10日凌晨，在市區北大路某KTV查獲徐姓等5男3女在包廂內拉K作樂，當場查扣K盤、刮卡等證物；偵三隊也於13日凌晨在經國路KTV包廂內查獲幫派份子葉姓等3男，一起在包廂內拉K，查獲K他命1包及管制刀械武士刀1把。

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(中時)