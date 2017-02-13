應對北韓發射 南韓擬發射玄武飛彈
南韓政府高層消息人士今天透露，政府正在考慮發射「玄武」系列彈道飛彈或公開發射場面，以應對北韓發射彈道飛彈，展現嚴懲北韓挑釁的意志。
南韓政府在考慮發射已服役射程超過300公里的「玄武-2A」和射程超過500公里的「玄武-2B」彈道飛彈。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，南韓政府和軍方的上述計畫，旨在消除南韓國民對北韓日益升級的彈道飛彈的不安情緒，展現南韓軍反擊北韓挑釁的堅定意志。
2012年4月13日北韓發射遠程火箭「銀河3號」時，南韓軍公開射程1000公里的「玄武-3」巡航飛彈試射照片。
2015年6月，南韓軍首次公開試射了可打擊北韓全境的射程超過500公里的「玄武-2B」。
「玄武」系列彈道飛彈是南韓軍在有事時，殲滅北韓指揮部的大規模打擊報復作戰「KMPR行動」中的核心戰鬥力。
南韓政府消息人士指出，韓美兩國還考慮4月份舉行韓美聯合軍演「綜合火力剿敵演習」。韓美綜合火力剿敵演習始於1977年6月，至今共實施8次。1060213
(中央社)
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