混跡黑道落魄角頭 古玩堆中藏槍毒遭逮

年少時曾混跡黑道的54歲蘇姓男子，10年前出獄後轉趨低調，從事殯葬業及古玩買賣，高雄市警方據報涉藏槍毒前往住處搜索，起出海洛因3小包和金牛座手槍1把及子彈8發。

高雄市警察局刑警大隊今天表示，獲報高雄市岡山地區有綽號「古董蘇」的古玩收藏家染上吸毒惡習，並擁槍自重，派人跟監蒐證查出是蘇男涉嫌。

警方調查，蘇男曾為岡山地區角頭，退伍後即追隨高雄龍鳳閣吳姓大哥混跡大高雄地區，平日以暗營賭場、暴力討債維生，曾經風光一時。因曾涉及重案遭逮，10年前才出獄。

警方查出蘇男出獄後轉趨低調，從事殯葬業及古玩買賣，但因時代變遷及原先跟隨的大哥也因案逃亡，蘇男經濟狀況不佳。

警方持搜索票前往蘇男住處搜索，起出金牛座手槍1把、子彈8顆和海洛因3小包等，發現他的房間堆滿各式龍銀、古錢、字畫、玉器與花瓶等古玩。蘇男供稱槍彈是一名過世的角頭所寄放。

警詢後，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，警方持續追查槍毒來源。1060213

(中央社)