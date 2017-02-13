南港賞鳥區生態景觀加值工程動土

新竹市政府以最不打擾生態的方式，在南港賞鳥區斥資建置景觀平台，今天舉行動土典禮，未來遊客或是自行車友皆可上到景觀平台，欣賞無敵海景以及水鳥風采，親近大自然。

「南港賞鳥區生態景觀加值工程」今日上午舉行開工典禮，市長林智堅到場主持，依循古禮焚香起鏟、動土鳴炮，祝禱工程順利，預計今年8月完工。

林智堅表示，新竹市香山地區依山傍海，擁有蔚藍海景、美麗夕照以及國際級的香山濕地，自然生態景觀豐富，但過去維護管理不當，導致17公里海岸線逐漸凋零。

林智堅說，南港賞鳥區是17公里海岸線的終點站，也是愛鳥人士的賞鳥勝地，過去很多車友反應17公里海岸線終點站缺乏休憩場所，此次設置景觀平台，提供遊客休憩、賞鳥以及眺望海景，之後也將再進行「南港賞鳥公園幽徑景觀再造計劃」，為17公里海岸線再創觀光新景點。

「讓人停留在大自然景觀中」建築師王柏仁表示，景觀平台的設計以保育角度為出發，弱化建築物主體，凸顯環境景觀，不只設置具公共廁所功能的景觀平台，並串聯原有「風車塔」，結合周遭植物、水塘以及海洋，讓建築物隱身在大自然中，不打擾自然生態。1060213

(中央社)