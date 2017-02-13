政院禽流感應變會 林全：加強查緝私宰
禽流感疫情擴大，行政院成立禽流感中央災害應變中心，行政院長林全在會議上指示，要加強查緝私宰行為，若疫情持續擴大，將擬定因應方案，如邊境管制及移動管制等。
行政院成立禽流感中央災害應變中心，行政院長林全下午前往防檢局主持第一次會議。他在會議上表示，中央及地方必須要認真嚴肅面對禽流感的可能挑戰與潛在風險，也希望依照應變中心指揮官、農委會主委林聰賢的指示事項迅速落實。
此外，地方政府針對轄內不論是否為封閉式養殖場或家庭式養殖，應全面監測並進行地毯式巡查，充分確實掌握情況：政府也將加強查緝私宰行為，不論在市場上或其他場所，地方政府應全面禁止私宰情況發生。
林全說，為了防範未然，若疫情持續擴大，應儘速擬定後續因應方案。例如邊境管制及移動管制等。
此外，關於農委會提案「為避免隱匿疫情而提高主動通報獎金」，會議決定後續再研議。一旦確定之後，須即時對外說明細節，以增加養殖者主動通報及防疫警覺性。1060213
(中央社)
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