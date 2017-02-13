王彩樺和夫婿推足球 首站到花蓮

藝人王彩樺與擔任中華民國足球發展推廣協會理事長的夫婿黃品文，今天下午來到花蓮縣化仁、美崙國中，鼓勵足球隊員們勇敢追夢，並表示將盡力扶植校園足球發展。

黃品文夫婦除拜訪化仁國中與美崙國中男足隊，也將到光復國中、秀林國中及富里國中，瞭解學校足球隊狀況。

「準備將足夢、築夢公益列車開遍全台，花蓮是第一站。」過去曾是青少年足球代表隊國手的黃品文說，自己因家境清寒，無法繼續足球生涯，但始終沒有忘情足球運動。今年推動台港足球賽，門票收入扣除行政費用後，將全數捐作扶植校園足球發展基金。

王彩樺在現場搞笑踢足球，特別用胸部頂球，她說，踢足球的男生身材都很好，因為丈夫而認識足球，是很好玩的運動，除了手不能碰球其他部位都可以，連胸部也可以。

化仁國中校長梁仲志表示，足球運動不只考驗足球員的體力、耐力，也是團隊合作訓練。學校不但重視球員的球技，更重視球員的學習，希望當機會來臨時，球員們可以有不同的選擇，為自己建立不一樣的人生規劃。1060213

(中央社)