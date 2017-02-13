台灣燈會落實垃圾分類 產量比預期少
台灣燈會在雲林，垃圾產生量超乎預期的少，縣府今天表示，落實垃圾分類及宣導，使得垃圾量只到預期的1/3，希望藉此機會，強化垃圾分類與資源回收觀念與作為。
雲林垃圾危機尚未解除，台灣燈會適逢登場，雲林縣政府嚴陣以待，研擬因應燈會期間垃圾問題，在民間團體共同努力與遊客配合下，產生的垃圾量超乎預期的少。
雲林縣環保局長林長造說，垃圾分類及資源回收奏效，為呼應台灣燈會主題之一「友善大地」，首創「台灣燈會環保公約」，與66家廠商、274攤商簽署，加強環境維護的自主管理，打造無汙染、舒適的賞燈環境。
他指出，原本預估燈會期間每天垃圾量15公噸至20公噸，北港燈區7日啟燈、虎尾燈區8日起試營運，開燈到昨天以6天計算，總垃圾量僅43公噸。
經過垃圾分類及資源回收處理，回收9公噸、廚餘8公噸，實際產生的垃圾量26公噸，林長造說，燈區內實際垃圾量比預估少很多，僅到1/3。
不過，垃圾產生量最大的美食區及農特產品區，林長造說，這些區域垃圾委外清運，但也印證，燈區內200多名清潔人員、上千名環保志工及民間團體不斷努力與宣導，讓垃圾減量功不可沒。1060213
(中央社)
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