台遊客九州車禍1死 駕駛遭日警調查
台灣旅客駕駛的汽車在日本九州發生車禍，造成1死3輕傷，開車的楊姓女子目前還在接受日本警方調查。不幸罹難的徐子惠雙親將搭乘今天晚間中華航空公司班機返台。
有關4名國人在九州租車同遊發生車禍，導致1死3輕傷的事故，今天傍晚駐福岡辦事處表示，已協助處理完成死者徐子惠後事及遺體火化，她的雙親將搭乘今天晚間中華航空公司8時半（台灣時間7時半）的飛機從福岡機場起飛返國。
車禍當時開車的20幾歲楊姓女子昨晚起被熊本縣警方調查，目前還在熊本縣八代警察署（警局）接受調查。
駐福岡辦事處表示，楊姓女子目前情況尚可，日本有妥善照顧。已安排她的父親明天會面。
駐福岡辦事處表示，由於日本法律規定48小時內要將報告書送交檢察署，明天送交後，再判斷是否繼續調查或進行判決。
前晚將近8時（台灣時間7時），台灣旅客駕駛在福岡租來的汽車，在日本九州熊本縣宇城市的九州自動車道（公路）南下路段，前往鹿兒島的公路途中發生車禍，車上4名旅客中，27歲的研究所學生徐子惠頭部遭撞擊，意識昏迷，送醫後於昨天下午1時40分（台灣時間12時40分）宣告不治。1060213
(中央社)
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