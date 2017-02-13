川普禁令受阻 白宮將再抗告或頒新命令
美國總統川普（Donald Trump）預期將以保護美國人安全名義，在今天宣布新移民管制措施，而他的重要幕僚堅稱，川普引起爭議的旅行禁令並未超越權限。
法新社報導，川普的這項旅行禁令目前遭聯邦上訴法院凍結，留待進一步審查其合法性。白宮高階政策顧問米勒（Stephen Miller）告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），川普「目前正考慮和探尋所有的選項」。
白宮可能會向最高法院提出緊急抗告，在下級法院為這項命令的法律依據辯護，或是像川普本人10日提出的選項，再頒布一項新行政命令。
川普今天與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面時，勢必會提起這個議題。杜魯道在這位共和黨總統頒布旅行禁令後，表示加拿大會敞開雙臂，歡迎「那些逃離迫害、恐怖行動與戰爭的人」。
川普頒布的這項命令限制難民及7個穆斯林國家公民入境，此一禁令的命運尚待法院定奪，但另有1項優先驅逐無證移民的行政命令，導致過去1週有數百人被捕，其中許多為拉丁美洲人。
墨西哥人昨天發起示威活動，抗議川普要他們為他「又大又美的邊境高牆」支付費用，但白宮證實，川普計畫考慮再採取新行動，加速驅逐非法移民。（譯者：中央社廖禹揚）1060213
(中央社)
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