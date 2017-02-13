南韓將派兵參加美泰金色眼鏡蛇聯合軍演

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南韓海軍和海兵隊（海軍陸戰隊）今天表示，將參與14至24日在泰國舉行的「2017金色眼鏡蛇」美泰人道主義聯合軍演。

南韓媒體報導，「金色眼鏡蛇」是美國太平洋司令部和泰國聯合軍司令部共同舉辦的大規模人道主義聯合軍演。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，此次「2017金色眼鏡蛇」聯合軍演，南韓、美國、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、印度、日本、中國等9個國家確定參加演習，英國、法國、加拿大等10國以觀察員身分參與。

南韓軍方相關人士表示，將致力於成功完成任務，藉此機會宣傳南韓海軍及海軍陸戰隊的突出實力，並對世界和平做出貢獻，提高南韓軍隊的國際地位。1060213

(中央社)