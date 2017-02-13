上海郵輪經濟夯 旅客人次年增逾7成

上海市政府新聞辦公室今天公布上海口岸2016年度數據。上海口岸出入境旅客共3845.3萬人次，成長12.7%；值得注意的是，郵輪出入境旅客大幅增加，共計287.5萬人次，成長75.6%。

上海市口岸服務辦公室主任張超美在記者會上表示，2016年上海口岸出入境旅客3845.3萬人次，成長12.7%。其中航空口岸3547.7萬人次，成長9.6%；郵輪出入境旅客287.5萬人次，成長75.6 %；鐵路口岸10.1萬人次，下降13.2%。口岸出入境（港）國際郵輪1013艘次，成長48.97%。

上海出入境邊防檢查總站副總站長李國官回答中央社提問時表示，上海郵輪口岸去年出入境旅客為287.5萬人次，絕大部分是中國大陸居民，外籍旅客的出入境量約10萬人次，外國人主要是乘坐訪問郵輪入境。

李國官說，近年來，上海郵輪經濟發展非常迅猛，目前上海擁有兩個郵輪港口，一個是上海港國際客運中心，一個是吳淞口國際郵輪港。吳淞郵輪港建設規劃二期工程已經啟動，預計2017年出入境人員數量將突破400萬。

他表示，郵輪旅客可以選擇人工查驗通關，也可以選擇自助通道。目前，兩個郵輪港已開通26個自助查驗通道，自助通關率去年達到30%。大陸旅客從母港出去回來的時候透過條碼通關，時間由原來的15秒縮短至最短3秒。

為了拉抬國際郵輪旅客的數量，李國官表示，上海邊檢總站2016年10月1日開始，在上海郵輪口岸對乘坐郵輪抵達上海的外國旅遊團試點實施15天入境免簽政策。目前已經有6000多名外國人透過這項政策免簽入境。1060213

(中央社)