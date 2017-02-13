宜蘭承辦全運會 學生暑假要補課

我要評比

宜蘭縣政府今天說，縣府將在10月承辦全國運動會，屆時有不少教師將投入協助。為避免屆時影響授課品質，縣內各級多數學校將在8月23至29日暑假期間先行補課。

宜蘭縣教育處說，宜蘭縣將在10月21至26日，承辦民國106年全國運動會，活動期間需投入約1600名工作人力，其中包括各級學校現職教師。

為避免影響授課品質，規劃縣內各級學校（不包括宜蘭縣44所國小附設幼兒園、私立幼兒園、人文國中小、慈心高中、私立中道中學、私立慧燈中學、耕莘專校、聖母專校、宜蘭特教學校、宜蘭大學、佛光大學、淡江大學、蘭陽技術學院）在賽會期間的10月20至26日停課，補課日期為8月23至29日。

此外，縣內高中職（南澳高中、宜蘭高中、羅東高中、蘭陽女中、頭城家商、宜蘭高商、羅東高商、羅東高工及蘇澳海事）停課日期為10月23至26日，補課日期為8月24、25及28、29日。

教育處說，暑假期間若有家長計畫親子旅遊時，最好避開補課時間。1060213

(中央社)