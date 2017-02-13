黨主席參選人求連署 秦慧珠左右為難頭大
國民黨主席選戰正如火如荼展開，由於參選人數高達5組人馬，甚至還有1組雖未宣布，但有意參選消息也已曝光，台北市議會各黨籍議員昨日接到多位主席將的空白連署書，資深議員秦慧珠苦著眉頭說，每位都來拜託，左右為難，不知如何解決。
台北市議會國民黨團昨日將空白連署書轉到各議員手上，包括詹啟賢、韓國瑜等，秦慧珠表示，前台北市長郝龍斌也親自打電話拜託她協助連署，她說，如果她真的進行，對現任主席柱柱姊來說，她也不好交代，說著打開公文封，顯得非常為難。
內湖、南港選區的資深議員吳世正表示，過去碰到類似的黨內選舉，議員姑意、嫂意都不能得罪，最後往往就誰的連署書也不幫了，「這樣反而最中立」；吳世正說，這次黨主席就因為沒有一位壓倒性的領袖人物出線，才會造成參選爆炸，在他看來，每位都各有優缺點，這正是他為頭痛之處，索性一律不協助連署。
中山、大同區選出第一任議員林亭君則輕描淡寫地說，她還沒有想到連署的問題，所以談不上困擾；她表示，或許問一下一手提拔她當上議員的長輩、前議員林晉章。
(中時)
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