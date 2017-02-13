浪漫墾丁 日人遠道墾丁聽海吹笛
聽海、吹笛，日人鍾愛墾丁10年！遠從日本來台的久保大山郎因嚮往大自然，每年固定前來墾丁度假與避寒，且行程一定會加入到墾丁青年中心的成功閣吹笛，他笑說，搭配浪聲的悠閒感，讓他10年間，未曾間斷來台尋找這樣的「小確幸」。
10年前，住在日本東京的久保大山郎，極為熱愛海島休閒感，為此他獨自一人搭機前來台灣的墾丁，身上除了行囊，還帶有心愛的筱笛，選在墾丁青年中心入住，還不小心「撞見」能居高臨下望海，又能清楚聽見浪花拍打岸際的成功閣。
當年他掏出筱笛，在浪聲的伴奏下臨場演出，結束後心裡的澎湃感久久無法停息，讓他決定每年都要回來，享受這種幸福感，今年已是第10年，久保大山郎笑說，雖和服務人員語言不通，但最後對方總能懂他的需求，讓他備感窩心，且還有成功閣這個「秘密基地」，因此他回國後總是特別懷念這裡，每次搭機來台就直奔墾丁。
墾丁青年中心總幹事梁明峰表示，東京與高雄距離2295公里，鮮少有旅客像久保一樣，每年固定前來渡假2天，因此這10次深具意義，未來會繼續努力讓外籍遊客感受台灣人無比的熱情。
(中時)
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