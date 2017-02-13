2017霧峰小花博 市府協調農試所土地配合
2018台中世界花卉博覽會，將斥資150億元於后里、豐原、外埔等三地登場，市府去年已陸續工程發包；市議員林碧秀為大屯區請命，爭取市府在霧峰農試所及鄰近台糖土地舉辦2017霧峰小花博，藉由花博號召力及吸引力促進霧峰與大屯區經濟文化觀光、農村產業發展。
農業局長王俊雄說，為行銷2018年台中世界花卉博覽會，打造台中成為花園城市，農業局透過推動冬季花海景觀，補助霧峰區、外埔區、后里區、烏日區、台中地區農會及神岡區公所種植波斯菊及向日葵等景觀綠肥作物共計140公頃，提升休閒農村觀光價值，帶動地區經濟發展。
市議員林碧秀說，台中市將辦理2018台中世界花卉博覽會，因霧峰是傳統農業鄉鎮擁有農業科技發展單位的農試所，還有聞名全國的香米、清酒推廣的霧峰農會，及亞洲大學、朝陽科大、台灣省議會園區，光復新村、百年阿罩霧圳、桐林觀光產業園區及多條知名的登山步道等。
林碧秀指出，霧峰不僅交通便利，加上中央地方一條龍，市府與霧峰區公所應該結合農試所、農會及在地社區組織、文化團體等，提前舉辦一場有創意及地方特色的「2017台中世界花卉博覽會暖場會」，為2018台中世界花博暖場，並促進大屯區經濟文化觀光等發展。
王俊雄指出，市府正積極爭取農試所能夠提供土地合辦，如獲得該所允諾，市府將於該所土地上，建置裝置藝術及植栽花卉等；市府已在中投西路和四德路口、霧峰交流道二側，輔導農民撒播種子，營造出色彩鮮豔引人駐足的花海壯觀美景，達成「1+2+10+N」整體區域振興目標！
(中時)
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