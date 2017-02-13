流浪街頭磨刀近70年 李瑞生樂此不疲
「磨刀喔！磨刀喔！」，80歲李瑞生，用這套技術，在台南市區的大街小巷，叫喊了近70年，也靠這項收入，養活全家，兒孫滿堂，還出一名準醫生，他認為這是上天的眷顧，因此很敬重這項職業，仍要繼續上街磨下去。
李瑞生表示，70年前，在台南市謀生，相當不容易，他的父親，是靠著替人家磨剪刀、菜刀和修理紗窗，養活全家，因此，他從讀國小的時候，就要在家幫忙，小學畢業，馬上投入這項行業。
為了替家裡增加一些收入，李瑞生回憶自己不到20歲，就騎著腳踏車，到台南市區沿著叫喊著，「磨刀喔！修理紗窗喔！」，雖然那時候，磨一次刀的收入，只有一塊錢，但一整天下來，也有幾十元的收入，對家裡而言，也是一大筆收入。
李瑞生說，20歲結婚生子後，他更賣力，有時候還騎10多公里，騎到快接近高雄的交接處，只為了替人位客戶修理紗窗，由於他對客戶的服務很周到，被他磨過的菜刀，特別好用，因此在店家和菜市場內，累積了不少的顧客，生意也特別好，在40年前，經常有一天上千元的收入，那時候公務人員的月薪，也才兩三千元。
因為這項技術，讓李瑞生可以讓3位子女安心讀書，除了培養出一位建築師兒子外，也有一位在高職任教的老師，現在6位孫子中，有2位在讀醫學系，兒孫滿堂，又很有成就，他認為這是老天的眷顧，雖然兒孫都勸他在家休息，他還是堅持得繼續磨下去，才對得起上天和客戶，更何況目前特每天還有1、2000元的收入，他不用靠子女，也可生活。
(中時)
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