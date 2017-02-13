情人節 酸甜「草莓季」正夯

我要評比

新品「亞尼克生乳捲-鮮採草莓」入口酸甜有戀愛感。（圖片提供／亞尼克）

明天就是情人節，適逢2月草莓盛產，甜蜜情人節搭配鮮紅色澤、香甜欲滴草莓，相得益彰，金色三麥與亞尼克紛紛推出草莓季限定商品，搶攻情人節市場。

金色三麥集團旗下品牌SUNMAI推期間限定「SUNMAI草莓啤酒」，將草莓特有香氣與啤酒相融合，即日起於特定全家便利商店限定販售（詳情請洽門市詢問），酒精濃度5.5%適合女性消費者飲用，入口濃郁草莓味在口中蔓延，搭配啤酒氣泡與綿密口感，外觀粉紅色系少女心爆發，瓶身標語「Be My Sweetie！」，情人節約會必備。

亞尼克新品「亞尼克生乳捲-鮮採草莓」，以北海道生奶油為基底佐以卡士達內餡，搭配台灣大湖草莓與覆盆莓果，即日起至3月19日，全台實體、網路門市限定期間販售，新鮮草莓微酸感與奶油香氣在口中混合、甜而不膩，外層撒上適合烘烤的進口草莓，幸福度滿分。

「SUNMAI草莓啤酒」即日起於特定全家門市開賣。（圖片提供／金色三麥）

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(中時)