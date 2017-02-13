人生紀念品 好漢玩字節用創意記錄人生階段

退伍令、徵集令，使男孩變成男人的重要人生證件，透過創意洗禮後，不再是軍令狀般的冰冷，有著熱血男兒的意味兒。（駁二提供）

好漢玩字節裡的人生紀念品系列裡，人生不同階段的證書，可以經由設計呈現不同風格。（駁二提供）

出生證明、結婚證書等生老病死的人生重要證件，誰說都是一成不變的。好漢玩字節的人生紀念品主題，展現設計師透過創意化設計，可以為自己留下獨特風格的不一樣證書，見證人生不同階段。

好漢玩字節結合文字設計、當代藝術創作及互動科技運用，令參觀者驚豔文字竟然因為創意而變得多元豐富。

其中，由設計師田修銓統籌，集結19位新銳設計師，企圖將平面設計觸及到生活中重要時刻的每一項文件，為駁二好漢玩字量身打造精彩的「人生紀念品」全新系列作品，因與生活息息相關，吸引觀眾目光，都忍不住駐足觀賞許久。

田修銓表示，每個人都要經歷生老病死，在這些時刻都有必要的證明物件，而所有物件因為意義重大，也都應該有最相襯的設計品質，不論是出生證明、畢業證書、駕照、喜帖、結婚證書，甚至是訃聞、奠儀等。

這系列作品針對各個文件進行詳盡的理解與研究過後，重新設計並且提出嶄新的視覺提案，每個人一生中的各個重要時刻，都能有相對應的高品質設計，以紀念那些重要的過程。

文字是生活中不可或缺的書寫及傳播工具，但生活中常見的重要證件卻忽略了文字的閱讀邏輯及設計感，因此，要如何兼顧文字排版的設計感及閱讀效益，將文字設計美學落實在日常生活當中，「人生紀念品」展出單元可以提供民眾一個全新的體驗。

好漢玩字展覽期間另有「字造者」造字講座，2月19日下午3點至5點，設計師田修銓將跟民眾分享屬於他所見的「日常中的平面設計」。

(中時)