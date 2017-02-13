雙胞胎姊妹與父母單車環島 完成最棒寒假作業

鳥松國小雙胞胎姊妹與父母一起實現騎單車環島夢想。(林雅惠翻攝)

高市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心雙胞胎姐妹，今年寒假在父母親陪伴下，騎單車環島13天，在一家四口同心協力下，完成了一項最棒的寒假作業，實現全家人騎單車認識台灣的環島夢想。

鳥松國小校長文惠慧表示，兩位學生平常就熱愛戶外運動，在學校參加獨輪車社團，並曾在校慶表演，去年11月更騎獨輪車完成全國第一屆環大鵬灣獨輪車馬拉松賽的自我挑戰。為了加強單車環島的體能，全家人從半年前就開始循序漸進，陸續利用假日騎單車踏出練習曲，並訂下一日80公里的目標做為行前準備。

「每當我騎累了想停下來，就想起爸媽說過要永不放棄！」姊姊鄭米雅和爸爸鄭政昇表示，在環島的過程中，因為趕路夜騎視線不佳的情況下，父女倆都曾摔車受傷，但仍不減繼續騎車完成挑戰的意念。就連環島騎士們最害怕的蘇花公路，也在全家人細心的規劃下，小心謹慎的完騎。

媽媽林穗君說，她的膝蓋不好，平常大多從事游泳運動，但為了實現全家人共同的夢想，半年前開始跟著孩子騎車練腿力。因為這趟單車環島的圓夢之旅，讓全家人有著同心努力的目標，親子之間一起討論行程，共同克服旅途上的挑戰，儘管沿途困難重重，上坡、下坡、摔車、破胎…許多狀況，但一家人秉持永不放棄的精神，堅持到最後騎完13天1050公里的里程。

(中時)