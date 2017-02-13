雙胞胎姊妹與父母單車環島 完成最棒寒假作業
高市鳥松國小五年級學生鄭米雅、鄭雅心雙胞胎姐妹，今年寒假在父母親陪伴下，騎單車環島13天，在一家四口同心協力下，完成了一項最棒的寒假作業，實現全家人騎單車認識台灣的環島夢想。
鳥松國小校長文惠慧表示，兩位學生平常就熱愛戶外運動，在學校參加獨輪車社團，並曾在校慶表演，去年11月更騎獨輪車完成全國第一屆環大鵬灣獨輪車馬拉松賽的自我挑戰。為了加強單車環島的體能，全家人從半年前就開始循序漸進，陸續利用假日騎單車踏出練習曲，並訂下一日80公里的目標做為行前準備。
「每當我騎累了想停下來，就想起爸媽說過要永不放棄！」姊姊鄭米雅和爸爸鄭政昇表示，在環島的過程中，因為趕路夜騎視線不佳的情況下，父女倆都曾摔車受傷，但仍不減繼續騎車完成挑戰的意念。就連環島騎士們最害怕的蘇花公路，也在全家人細心的規劃下，小心謹慎的完騎。
媽媽林穗君說，她的膝蓋不好，平常大多從事游泳運動，但為了實現全家人共同的夢想，半年前開始跟著孩子騎車練腿力。因為這趟單車環島的圓夢之旅，讓全家人有著同心努力的目標，親子之間一起討論行程，共同克服旅途上的挑戰，儘管沿途困難重重，上坡、下坡、摔車、破胎…許多狀況，但一家人秉持永不放棄的精神，堅持到最後騎完13天1050公里的里程。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。