台東縣長濱鄉雙浪金剛馬拉松比賽開始受理報名

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第2屆長濱雙浪金剛馬拉松將於5月7日於台東縣長濱國小盛大開跑，主辦單位交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請所有跑友參加全台獨一無二雙浪賽，一起透過雙腳欣賞沿途美麗景致。

東管處表示，該賽事於去年首次舉辦即深獲跑友好評，途中除可大飽稻浪眼福，更可以欣賞綿延海岸線的壯闊美景，即將舉行第2屆賽事，即日起開始報名，至3月31日止，歡迎所有跑友共襄盛舉。 活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/

東管處指出，本次賽事組別分為42. 5k全馬組、21k半馬組及7.5k樂活組。賽事路線從長濱國小出發，沿著金剛大道，兩旁一望無際的稻浪與遼闊大平洋的海浪立刻映入眼簾，接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點。

(中時)