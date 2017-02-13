竹市試辦校園午餐新政策 農委會將訪視

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為從源頭管控校園營養午餐安全，並提高國產農產品市占率，農委會將推動「四章一Q」政策，新竹市2月率先爭取試辦，農委會主委林聰賢將於明天訪視。

新竹市政府指出，「四章一Q政策」是指學校午餐採用有CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章，以及QR Code追溯系統的國產生鮮食材（蔬菜）。

「提供學童良好的午餐品質，是市府的職責。」市長林智堅指出，竹市共有44所學校、4萬6000名學生，在還沒有試辦「四章一Q」前，市府與團膳業者簽訂的契約中，已明確要求蔬菜品質必須具備CAS、吉園圃、產銷履歷農產品標章，或提供農藥殘留檢驗合格證明，業者均已取得生產追溯QRcode。

竹市府教育處表示，市府重視校園午餐品質，每年補助午餐費用，設有16位營養師「專業監督管理」、建置午餐登錄系統與家長參與監督機制，讓「午餐資訊透明」。

此外，市府透過食育方舟、食物森林等食農教育方案，「從土地到餐桌」，培養孩子選擇食材的能力與正確的飲食習慣，拉近孩子與土地的距離。

林智堅說，為有效推動「四章一Q」政策，市府已積極與學校營養師、團膳供應廠商宣導相關政策內容。農委會也允諾協助試辦期間完備食材，並輔導農民就地取得生產履歷追溯（QRcode）或標章認證，讓政策順利推展。1060213

(中央社)