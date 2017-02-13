陸百歲飛彈專家 任新民逝世
中新社今天報導，中國大陸著名飛彈和火箭技術專家任新民昨天下午3時在北京逝世，享嵩壽102歲。
任新民曾為中國大陸運載火箭的技術負責人，並曾擔任首顆試驗衛星通訊、「風雲一號」氣象衛星等6項大型航太（陸稱航天）工程的總設計師，以及領導大陸第一顆人造衛星「東方紅一號」發射，與屠守鍔、黃緯祿、梁守槃並稱「中國航天四老」。
任新民出生於1915年12月5日，安徽省寧國市人，1945年赴美留學，1949年8月回國，1956年應「中國飛彈之父」錢學森之邀加入中國大陸航太事業。
任新民歷任大陸航天工業部科技委主任、航空航天工業部高級顧問、中國航天工業總公司高級顧問、中國航天科技集團公司和中國航天科工集團公司高級技術顧問。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。