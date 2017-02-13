陸百歲飛彈專家 任新民逝世

中新社今天報導，中國大陸著名飛彈和火箭技術專家任新民昨天下午3時在北京逝世，享嵩壽102歲。

任新民曾為中國大陸運載火箭的技術負責人，並曾擔任首顆試驗衛星通訊、「風雲一號」氣象衛星等6項大型航太（陸稱航天）工程的總設計師，以及領導大陸第一顆人造衛星「東方紅一號」發射，與屠守鍔、黃緯祿、梁守槃並稱「中國航天四老」。

任新民出生於1915年12月5日，安徽省寧國市人，1945年赴美留學，1949年8月回國，1956年應「中國飛彈之父」錢學森之邀加入中國大陸航太事業。

任新民歷任大陸航天工業部科技委主任、航空航天工業部高級顧問、中國航天工業總公司高級顧問、中國航天科技集團公司和中國航天科工集團公司高級技術顧問。1060213

(中央社)