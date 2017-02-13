219反空污遊行 台中市醫界號召上街

台中與高雄兩地將於19日同步舉辦反空污大遊行，台中市醫師公會與診所協會今天召開記者會宣布力挺219反空污大遊行，並號召會員一起穿白袍上街。

台中市醫師公會理事長羅倫檭、大台中山海屯診所協會秘書長林釗尚、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長林恆立、大台中醫師公會秘書長陳俊宏等數十位醫師站出來，和台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等人一起在記者會中力挺219反空污大遊行。

與會代表指出，分別號召6600名會員和近1000家診所的醫師們參加，目前已有上百位醫師允諾219將著白袍上街，一起要求政府大刀闊斧整治空氣污染、改善空氣品質，避免國人健康再因空污而惡化，減少過敏、氣喘等空污疾病及癌症人數上升。

羅倫檭表示，環保單位說空污有逐年改善，跟他們的要求有差距，近年在家得用空氣清淨機，出門得戴口罩，這樣是不正常的。全民獲得健康是醫師的天職，公會醫師相當關心空氣污染與健康議題，空氣不像食物或水，根本無從選擇，這次全力支持219反空污大遊行，已號召會員響應這項有意義的行動，請醫師患者一起加入遊行，為健康發聲。1060213

(中央社)