陳菊讚蔡兩岸關係跟年改做最好 羅智強：眼睛糊到蛤仔肉？
高雄市長陳菊今天接受訪問總統蔡英文施政時，她認為蔡英文表現最好的是兩岸關係及年金改革。陳菊此話一出後除了引發許多網友批評外，總統府前副秘書長羅智強也在臉書轟「陳菊是眼睛糊到蛤仔肉嗎？」
陳菊今天接受訪問時談到這幾年來，沒有一個人的施政能讓人民百分之百滿意，而蔡英文的表現到目前為止非常穩健，其中表現最好的是兩岸關係及年金改革，陳菊稱讚蔡英文能勇敢承擔年金改革是過去幾任總統從沒有做到的。
對此，羅智強說依照民進黨的邏輯，分化職別，把社會切成大小群，汙名化軍公教，「這一點蔡英文確實做得很『成功』，符合民進黨的政治算計。」
至於陳菊說蔡英文處理兩岸關係上做得「最」好，羅智強直言「陳菊是眼睛糊到蛤仔肉嗎？」羅智強說蔡英文上台後，兩岸官方交流中斷，從政治、經濟、外交到軍事，摩擦均在上升，經濟危機四伏，台灣都快重回「東亞火藥庫」了。「這叫做兩岸做『最好』，陳菊是眼睛業障重，還是臉皮城牆厚？」
羅智強這篇文引發網友熱烈回應，表示「 天啊，虧民進黨說得出口? 真好意思敢提兩岸? 臉皮厚到不可思議」、「菊花媽，當呆丸人都瞎了，都呆了」、「別拍馬屁了！看了噁心！」、「睜眼說瞎話也不是第一次了，也不會是最後一次的！」、「應該是當別人的眼睛都瞎了吧？」、「做最濫」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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