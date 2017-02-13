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陳菊讚蔡兩岸關係跟年改做最好 羅智強：眼睛糊到蛤仔肉？

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陳菊讚蔡兩岸跟年金做最好 羅智強：眼睛糊到蛤仔肉？
高雄市長陳菊今天接受訪問時提到她認為蔡英文表現最好的是兩岸關係及年金改革。對此，總統府前副秘書長羅智強臉書轟「陳菊是眼睛糊到蛤仔肉嗎？」（資料照,黃世麒攝/吳江泉攝）

高雄市長陳菊今天接受訪問總統蔡英文施政時，她認為蔡英文表現最好的是兩岸關係及年金改革。陳菊此話一出後除了引發許多網友批評外，總統府前副秘書長羅智強也在臉書轟「陳菊是眼睛糊到蛤仔肉嗎？」

陳菊今天接受訪問時談到這幾年來，沒有一個人的施政能讓人民百分之百滿意，而蔡英文的表現到目前為止非常穩健，其中表現最好的是兩岸關係及年金改革，陳菊稱讚蔡英文能勇敢承擔年金改革是過去幾任總統從沒有做到的。

對此，羅智強說依照民進黨的邏輯，分化職別，把社會切成大小群，汙名化軍公教，「這一點蔡英文確實做得很『成功』，符合民進黨的政治算計。」

至於陳菊說蔡英文處理兩岸關係上做得「最」好，羅智強直言「陳菊是眼睛糊到蛤仔肉嗎？」羅智強說蔡英文上台後，兩岸官方交流中斷，從政治、經濟、外交到軍事，摩擦均在上升，經濟危機四伏，台灣都快重回「東亞火藥庫」了。「這叫做兩岸做『最好』，陳菊是眼睛業障重，還是臉皮城牆厚？」

羅智強這篇文引發網友熱烈回應，表示「 天啊，虧民進黨說得出口? 真好意思敢提兩岸? 臉皮厚到不可思議」、「菊花媽，當呆丸人都瞎了，都呆了」、「別拍馬屁了！看了噁心！」、「睜眼說瞎話也不是第一次了，也不會是最後一次的！」、「應該是當別人的眼睛都瞎了吧？」、「做最濫」。

(中時電子報)

文章來源：羅智強臉書

關鍵字：陳菊蔡英文兩岸羅智強年金改革
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