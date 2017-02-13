台北市4月5日起補助輪狀病毒疫苗

台北市衛生局表示，今年4月5日起將比照新竹縣竹北市試辦口服輪狀病毒疫苗補助計畫，凡北市1歲以下領有兒童醫療補助證、第三胎（含）以上兒童證明卡幼童，將補助疫苗費用共2100元，而低收入戶家庭或罹患重大傷病等1歲以下孩童可獲全額補助，試辦計畫將持續2年。

台北市衛生局疾管處處長陳少卿表示，5歲以下幼兒常感染輪狀病毒，引起嚴重腹瀉，不僅增加健保醫療費用，更耗費家長時間、精神照顧幼童，目前市售共2款輪狀病毒口服疫苗，依研究顯示，依時程完成口服疫苗後，對預防感染輪狀病毒的保護力可達8成5，因此今年兒童節連假後4月5日起，衛生局將補助北市幼兒口服輪狀病毒疫苗費用，預計每年約有近3萬名幼兒受惠。

(中時)