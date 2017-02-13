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田馥甄被他緊緊環抱 眾粉崩潰：放開那女孩

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田馥甄被他緊緊環抱 眾粉崩潰：放開那女孩
田馥甄去年首度演出舞台劇《小夜曲》。（圖／中時資料照）
田馥甄被他緊緊環抱 眾粉崩潰：放開那女孩
田馥甄被男演員環抱，引來眾粉絲崩潰留言。（圖／取材自黃俊傑 H J.J臉書）

田馥甄（Hebe）2016年推出《日常》專輯大受好評，還度嘗試舞台劇《小夜曲》造成搶票潮，成績相當亮眼。近日她和過去合作的舞台劇男演員黃俊傑碰面，一句「小夜曲2017待續」讓粉絲期待萬分，不過見到女神被緊緊環抱，留言串卻歪樓了，充滿「放開那女孩」的崩潰聲。

黃俊傑去年與田馥甄合作演出舞台劇《小夜曲》，近日剛好劇團辦春酒，他開心在臉書發文：「今年要開始了！小夜曲2017待續」，讓大家滿心期待《小夜曲》的高雄場。不過，他隨文附上緊緊環抱田馥甄的合照，還俏皮說：「跟女神一起喝得不要不要的」，讓粉絲看了直呼羨慕又忌妒，也因為如此，底下留言全湧入「放開那女孩」、「不要抱那麼緊」、「放了女神，讓我來」心碎聲，相當逗趣。

(中時電子報)

關鍵字：田馥甄日常小夜曲黃俊傑
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